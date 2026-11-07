La Sibiu Innovation Week, tehnologia capătă forme concrete și consecințe economice. La Campusul ProDual al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, standurile companiilor, demonstrațiile și conferințele apropie industria de clienți, studenți și comunitate. Dintre expozanți, Tribuna a stat de vorbă cu reprezentanții ROPARDO și GSD Software & Technology despre competențele dezvoltate la Sibiu, accesul la piață, […] The post Innovation Week: Sibiul își dezvăluie tehnologia appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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