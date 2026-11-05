 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Inteligența artificială începe să-și accelereze propria dezvoltare. Modelele Anthropic evoluează de două ori mai rapid

v Scris de vlad dobrea
Inteligența artificială începe să-și accelereze propria dezvoltare. Modelele Anthropic evoluează de două ori mai rapid
Aosom
Modelele de inteligenţă artificială (AI) ale companiei Anthropic se îmbunătăţesc de aproape două ori mai repede decât în trecut, a dezvăluit un studiu independent, citat de Reuters.

Sursa: Stirile Pro.tv

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech