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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Inteligența artificială pune la încercare consolele de jocuri. Nintendo Switch 2 și PlayStation 5 au deja vulnerabilități exploatate de dezvoltatori

i Scris de iulia kelt
Inteligența artificială pune la încercare consolele de jocuri. Nintendo Switch 2 și PlayStation 5 au deja vulnerabilități exploatate de dezvoltatori
Aosom
Inteligența artificială le oferă dezvoltatorilor independenți instrumente prin care pot testa mai repede vulnerabilitățile unor console

Sursa: Playtech

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