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Inteligența Artificială schimbă metodele infractorilor cibernetici. Peste 80% dintre atacurile de inginerie socială observate ar implica phishing cu AI

r Scris de redacţia
Inteligența Artificială schimbă metodele infractorilor cibernetici. Peste 80% dintre atacurile de inginerie socială observate ar implica phishing cu AI
Aosom
Un email fals, redactat impecabil și adaptat în doar câteva minute pentru a păcăli destinatarul, poate deveni o armă eficientă în mâinile infractorilor cibernetici. Inteligența Artificială le permite atacatorilor să creeze mesaje frauduloase tot mai convingătoare, în mai multe limbi și într-un timp mult mai scurt decât în trecut. Potrivit unui raport de specialitate, phishingul […] Articolul Inteligența Artificială schimbă metodele infractorilor cibernetici. Peste 80% dintre atacurile de inginerie socială observate ar implica phishing cu AI apare prima dată în Monitorul de Botoșani.

Sursa: Monitorul De Botoșani

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