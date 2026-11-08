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Tech

Inteligența artificială schimbă radical profesia de contabil. Ce sarcini vor dispărea și ce responsabilități vor rămâne

n Scris de narcis ghiurca
Inteligența artificială schimbă radical profesia de contabil. Ce sarcini vor dispărea și ce responsabilități vor rămâne
Aosom
Experta fiscală Veronica Duțu a vorbit la emisiunea „Next. Economia viitorului”, de pe adevarul.ro, despre viitorul profesiei de contabil în era inteligenței artificiale, transformarea contabililor în analiști financiari.

Sursa: Adevarul

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