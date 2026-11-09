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Primăria Timișoara lansează în testare „Timișoara City App”: transport public, parcări, evenimente și servicii municipale într-o singură aplicație
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Internetul a conectat România, iar inteligenţa artificială poate aduce următorul val de creştere pentru industria telecom. Companiile cer însă stabilitate economică şi predictibilitate pentru continuarea investiţiilor

c Scris de cristina bellu
Internetul a conectat România, iar inteligenţa artificială poate aduce următorul val de creştere pentru industria telecom. Companiile cer însă stabilitate economică şi predictibilitate pentru continuarea investiţiilor
Aosom
♦ Cererea pentru soluţii tehnologice devine tot mai sofisticată ♦ Fondurile europene şi proiectele de digitalizare a...

Sursa: Zf Ro

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