 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

INTERVIU EXCLUSIV THE PAPER | Serialul care duce mai departe spiritul The Office revine cu povești noi din culisele unei redacții de ziar

i Scris de iulia kelt
INTERVIU EXCLUSIV THE PAPER | Serialul care duce mai departe spiritul The Office revine cu povești noi din culisele unei redacții de ziar
Aosom
The Paper, serialul care continuă universul de tip mockumentary din The Office, revine cu un al doilea sezon în care relațiile dintre

Sursa: Playtech

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech