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Interzicerea „puilor turbo" în UE după ce o serie de filmări care provoacă greață

e Scris de e-politic ro
Interzicerea „puilor turbo" în UE după ce o serie de filmări care provoacă greață
Aosom
Guvernul danez urmarește o interdicție naționala a „puilor turbo" și solicita interzicerea rasei cu creștere rapida in intreaga Europa. Masura v

Sursa: Ziuanews.ro

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