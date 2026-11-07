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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Invazia chineză. Motocicletele chinezești ieftine și puternice cuceresc Europa

a Scris de andreea tobias
Invazia chineză. Motocicletele chinezești ieftine și puternice cuceresc Europa
Aosom
Motocicletele chinezești, tot mai puternice și mai ieftine, au atras mulțimile la EICMA, cel mai mare salon moto din Europa, iar China a devenit al doilea furnizor de motociclete al UE. În România, o marcă din Hangzhou a trecut deja înaintea Honda, Yamaha și BMW.

Sursa: Mediafax Ro

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