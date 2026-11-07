Invazia chineză. Motocicletele chinezești ieftine și puternice cuceresc Europa

Motocicletele chinezești, tot mai puternice și mai ieftine, au atras mulțimile la EICMA, cel mai mare salon moto din Europa, iar China a devenit al doilea furnizor de motociclete al UE. În România, o marcă din Hangzhou a trecut deja înaintea Honda, Yamaha și BMW.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗