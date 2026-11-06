Investigația Împotriva BYD ca Preambul pentru INTERZICEREA Mașinilor Chinezești în Europa iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor BYD se află în centrul unei noi dispute la nivel european, după ce peste o duzină de europarlamentari au cerut oficial Comisiei Europene o evaluare de securitate pentru constructorul auto chinez. Inițiativa pornește de la îngrijorări legate de cantitatea mare de date pe care automobilele moderne o pot colecta prin camere, senzori, radar, GPS și […] The post Investigația Împotriva BYD ca Preambul pentru INTERZICEREA Mașinilor Chinezești în Europa first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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