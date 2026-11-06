INVESTIGAȚIE Directoratul Național de Nesecuritate Cibernetică

Atacul cibernetic de la Cadastru a dezvăluit că autoritatea care are în grijă securitatea cibernetică civilă în România n-a controlat nici Cadastrul și nici alte zeci de instituții importante din țară, scrie site-ul de investigații Snoop. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) e responsabil să verifice ce măsuri de protecție au luat companiile de stat …

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