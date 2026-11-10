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IOCN are un număr nou de telefon pentru programările la testarea gratuită Babeș-Papanicolau și HPV. Cum se pot înscrie femeile

z Scris de ziua de cluj
IOCN are un număr nou de telefon pentru programările la testarea gratuită Babeș-Papanicolau și HPV. Cum se pot înscrie femeile
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Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca anunță schimbarea numărului de telefon pentru programările la testarea gratuită Babeș-Papanicolau și HPV.

Sursa: Ziua De Cluj

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