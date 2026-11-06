 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Ion Petic, Piaxo, companie de inginerie auto care operează pentru Clarios un centru de cercetare şi dezvoltare pentru baterii la Timişoara: Am investit peste 1 mil. euro în centru, unde echipa va depăşi 50 de oameni la finalul anului fiscal

a Scris de adrian seceleanu
Ion Petic, Piaxo, companie de inginerie auto care operează pentru Clarios un centru de cercetare şi dezvoltare pentru baterii la Timişoara: Am investit peste 1 mil. euro în centru, unde echipa va depăşi 50 de oameni la finalul anului fiscal
Aosom
Piaxo, companie de inginerie auto din Cluj, a investit peste 1 mil. euro în centrul de cercetare şi dezvoltare pentru baterii pe care îl operează la Timişoara pentru Clarios, Clarios, liderul mondial al bateriilor auto de joasă tensiune, şi îşi propune să depăşească acolo 120 de specialişti până în 2028, poate chiar mai devreme.

Sursa: Zf Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech