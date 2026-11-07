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iOS 27 ocupă până la 15 GB pentru Apple Intelligence; Iată cum poți recupera spațiul pierdut

m Scris de mihai gabriel arsene
iOS 27 ocupă până la 15 GB pentru Apple Intelligence; Iată cum poți recupera spațiul pierdut
Aosom
Apple Intelligence poate ocupa între 9 și 16 GB după instalarea iOS 27, inclusiv în România. Schimbarea limbii lui Siri și repornirea telefonului pot reduce spațiul ocupat la aproximativ 100 MB.

Sursa: Mobilissimo

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