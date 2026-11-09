iOS 27.2.1 a fost lansat pentru iPhone și iPad de către Apple iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor iOS 27.2.1 a fost lansat de către Apple pentru iPhone și iPad, noua versiune a sistemului de operare fiind disponibilă din această seară pentru toți cei care folosesc dispozitivele produse de către cei din Cupertino. iOS 27.2.1 nu are foarte multe schimbări importante implementate, cei de la Apple vorbind doar despre rezolvarea unor probleme de […] The post iOS 27.2.1 a fost lansat pentru iPhone și iPad de către Apple first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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