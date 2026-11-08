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iPhone 18 și iPhone 18e ar putea avea aceeași baterie de 4.430 mAh; Radiografiile arată cât de apropiate sunt

r Scris de radu iorga
iPhone 18 și iPhone 18e ar putea avea aceeași baterie de 4.430 mAh; Radiografiile arată cât de apropiate sunt
Aosom
Imagini neconfirmate atribuite unor prototipuri Apple sugerează că iPhone 18 și iPhone 18e ar putea folosi baterii de 4.430 mAh și o platformă internă comună.

Sursa: Mobilissimo

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