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iPhone 20 Pro ar putea pierde un buton: Apple ar muta funcțiile Action Button pe Camera Control

r Scris de radu iorga
iPhone 20 Pro ar putea pierde un buton: Apple ar muta funcțiile Action Button pe Camera Control
Aosom
Apple ar putea elimina Action Button de pe iPhone 20 Pro, așteptat în 2027, mutând funcțiile sale personalizabile pe Camera Control.

Sursa: Mobilissimo

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