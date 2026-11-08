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iPhone-ul are o listă ascunsă de expresii pe care tastatura refuză să le sugereze - „Santa isn't real” printre ele

s Scris de szilárd-ervin szőgyényi
iPhone-ul are o listă ascunsă de expresii pe care tastatura refuză să le sugereze - „Santa isn't real” printre ele
Aosom
Cercetătorul Derik Kauffman a identificat în iOS o listă de expresii excluse din predicțiile tastaturii și QuickPath. Apple spune că filtrul evită sugestiile nepotrivite, dar nu explică lista.

Sursa: Mobilissimo

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