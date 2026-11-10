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Iranul respinge acuzațiile Franței cu privire la atacurile cibernetice asupra frigiderelor din supermarketuri

a Scris de alexandra pricop
Iranul respinge acuzațiile Franței cu privire la atacurile cibernetice asupra frigiderelor din supermarketuri
Aosom
Iranul a respins"acuzaţiile nefondate" venite din partea Franţei cu privire la atacurile cibernetice asupra frigiderelor din supermarketuri

Sursa: Stiri Pe Surse

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