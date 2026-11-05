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Jaful de 6,3 miliarde de dolari de la Binance: cum au spart hackerii nord-coreeni platforma folosindu-se de interviuri false

c Scris de claudiu râpan
Jaful de 6,3 miliarde de dolari de la Binance: cum au spart hackerii nord-coreeni platforma folosindu-se de interviuri false
Aosom
Hackerii din spatele jafului de 6,3 miliarde de dolari asupra Binance, cea mai mare platformă de schimb de criptomonede din lume, au utilizat interviuri false de angajare, software rău-intenționat și un instrument intern de inteligență artificială pentru a-și atinge scopurile, a dezvăluit compania, conform The Guardian.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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