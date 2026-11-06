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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Japonia creează o echipă de „salvatori cibernetici”. Un proiect de zeci de milioane de dolari

a Scris de adrian ilie
Japonia creează o echipă de „salvatori cibernetici”. Un proiect de zeci de milioane de dolari
Aosom
Japonia a anunţat vineri lansarea unui plan de urgenţă, de mai multe milioane de dolari, pentru a face faţă unui val de piraterii informatice, plan care include, potrivit media, o echipă de „salvatori cibernetici”, relatează AFP, preluată de Agerpres. Prim-ministrul Sanae Takaichi s-a angajat să aplice măsuri de urgenţă, după semnalarea de către zeci de …

Sursa: Hotnews

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