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Jojă electronică fără rezultat după schimbul de ulei: ce condiții trebuie îndeplinite ca măsurarea să fie validă

a Scris de alexandru puiu
Jojă electronică fără rezultat după schimbul de ulei: ce condiții trebuie îndeplinite ca măsurarea să fie validă
Aosom
Joja electronică nu arată nivelul după revizie? Vezi când măsurarea devine validă și ce verifici înainte să completezi uleiul.

Sursa: Playtech

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