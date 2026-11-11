Jojă electronică fără rezultat după schimbul de ulei: ce condiții trebuie îndeplinite ca măsurarea să fie validă

Politică

Senatul dezbate şi votează moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Finanţelor, Alexandru Nazare 11 Nov 2026

Au pornit după infractorii din trafic și au dat de hoții de lemne 11 Nov 2026

Drona care a survolat Iașul, un mister învăluit în secrete militare! 11 Nov 2026

Zelenski, după prima zi de negocieri Rusia-Ucraina: „Aceasta este problema lui Putin. Trăiește într-o altă realitate” 11 Nov 2026

O afacere periculoasă cu miză geopolitică: Oameni din FSB coordonează o rețea clandestină de migranți spre Europa. Șoferii primesc 10.000 de euro pentru o cursă 11 Nov 2026