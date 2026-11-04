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Justin Timberlake rupe tăcerea într-un documentar Apple TV. Janet Jackson și scandalul Super Bowl, printre subiectele explozive

o Scris de ozana mazilu
Justin Timberlake rupe tăcerea într-un documentar Apple TV. Janet Jackson și scandalul Super Bowl, printre subiectele explozive
Aosom
Justin Timberlake se pregătește să vorbească despre unele dintre cele mai controversate momente ale carierei sale într-un nou proiect documentar.

Sursa: Playtech

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