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Kim Kardashian revine pe Disney+ în sezonul 2 din „Totul e corect”. Secrete, trădări și un scandal care amenință să distrugă firma de avocatură

o Scris de ozana mazilu
Kim Kardashian revine pe Disney+ în sezonul 2 din „Totul e corect”. Secrete, trădări și un scandal care amenință să distrugă firma de avocatură
Aosom
Secretele ies la iveală, prieteniile se destramă, iar în lumea avocatelor de elită, cea mai periculoasă confruntare nu are loc întotdeauna în sala de judecată.

Sursa: Playtech

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