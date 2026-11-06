Kotsovolos, compania greacă din cadrul Grupului PPC, a anunțat în mod oficial achiziția integrală a Flanco, cel de-al doilea cel mai mare retailer de produse IT&C și electrocasnice din România. Tranzacția, semnată recent, implică cumpărarea a 100% din acțiunile Flanco Retail S.A., de la acționarii Iulian Stanciu (98%) și Dragoș Sîrbu (2%), și are la […] The post Kotsovolos cumpără Flanco: ce se întâmplă cu cea mai mare rețea de retail din România? first appeared on Ucoz.

Sursa: Stirile Zilei De Azi - Ucoz.ro Citește mai departe la sursa originală ↗