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La Brașov, locurile de veci pot fi găsite cu ajutorul telefonului. Mormintele, localizate prin coduri QR

m Scris de maria miron
La Brașov, locurile de veci pot fi găsite cu ajutorul telefonului. Mormintele, localizate prin coduri QR
Aosom
Cei care merg la Cimitirul Municipal din Brașov pot găsi acum mormintele rudelor sau cunoscuților direct pe telefon, fără să mai caute printre alei. Sistemul folosește panouri interactive și coduri QR care arată traseul până la mormânt.

Sursa: Mediafax Ro

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