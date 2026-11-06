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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Lansarea EURODRAM26 și lecturi performative în limba engleză și franceză pe 13 și 16 noiembrie

m Scris de magdalena popa buluc
Lansarea EURODRAM26 și lecturi performative în limba engleză și franceză pe 13 și 16 noiembrie
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Seria de lecturi performative EURODRAM 26 continuă în limba engleză și franceză, cu două manifestări artistice care pun în valoare textele câștigătoare Eurodram 2026: „Când eram mică, voiam să fiu sfântă” de Anca Munteanu, „Lirda” de Leta Popescu, și „Acest loc blestemat” de Anamaria Feraru și Ruxandra Simion.

Sursa: Jurnalul Ro

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