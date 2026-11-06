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Lista secretă a Apple. Zeci de mii de cuvinte pe care tastatura iPhone nu le sugerează utilizatorilor

a Scris de andreea ignat
Lista secretă a Apple. Zeci de mii de cuvinte pe care tastatura iPhone nu le sugerează utilizatorilor
Aosom
Apple are o listă cu mii de cuvinte și expresii în mai multe limbi pe care tastatura iPhone nu le propune utilizatorilor atunci când aceștia scriu mesaje, nici prin completarea automată, nici prin funcția de tastare prin glisarea degetului pe ecran.

Sursa: Stirile Pro.tv

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