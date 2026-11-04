Lovitura Dură a lui JD Vance pentru Donald Trump după Pierderea Alegerilor din SUA, pe ce dă Vina iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor JD Vance a prezentat o evaluare dură a rezultatului electoral din 2026, susținând că principala problemă pentru republicani nu a fost prezența propriului electorat, ci faptul că o parte importantă dintre alegătorii Trump/Vance din 2024 au ales de această dată candidați democrați. Mesajul său schimbă accentul de la explicațiile legate exclusiv de mobilizare spre nemulțumirile […] The post Lovitura Dură a lui JD Vance pentru Donald Trump după Pierderea Alegerilor din SUA, pe ce dă Vina first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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