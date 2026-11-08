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Lovitură informatică fără precedent pentru Kremlin. Hackerii susțin că au aflat numărul real al rușilor care și-au pierdut viața în Ucraina

b Scris de bogdan antonescu
Lovitură informatică fără precedent pentru Kremlin. Hackerii susțin că au aflat numărul real al rușilor care și-au pierdut viața în Ucraina
Aosom
Grupurile de hackeri Kiberpartizany BY și Silent Crow susțin că au spart serverele Rosstat și au descoperit că cel puțin 390.000 de ruși au murit în Ucraina.

Sursa: Stiri Pe Surse

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