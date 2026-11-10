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Luca Niculescu anunță măsuri fiscale pentru susținerea industriei auto: Contribuie cu peste 13% la PIB-ul României

l Scris de loredana codruț
Luca Niculescu anunță măsuri fiscale pentru susținerea industriei auto: Contribuie cu peste 13% la PIB-ul României
Aosom
Industria auto contribuie cu peste 13% la PIB-ul României. Premierul Luca Niculescu anunță măsuri speciale pentru susținerea industriei

Sursa: Stiri Pe Surse

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