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Luca Niculescu: Românii pierd prea mult timp în relația cu statul. Ce schimbări promite Guvernul pe partea de digitalizare

a Scris de andreea ignat
Luca Niculescu: Românii pierd prea mult timp în relația cu statul. Ce schimbări promite Guvernul pe partea de digitalizare
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Premierul Luca Niculescu a afirmat, marţi, la GoTech World 2026, că digitalizarea administraţiei nu înseamnă doar mutarea formularelor din formatul pe hârtie pe un ecran, ci presupune servicii publice mai simple, mai accesibile şi mai sigure.

Sursa: Stirile Pro.tv

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