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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Marea Britanie a lansat un satelit pentru recunoaşterea activităţii militare la nivel mondial

m Scris de mediafax
Marea Britanie a lansat un satelit pentru recunoaşterea activităţii militare la nivel mondial
Aosom
Marea Britanie a lansat un satelit de recunoaştere, descris ca o nouă „pereche de ochi” pe orbită în jurul Pământului. Acesta va monitoriza activitatea militară la nivel mondial.

Sursa: Zf Ro

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