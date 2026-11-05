Ministerul de Interne din Marea Britanie pregătește cea mai amplă operațiune de control din istoria țării în ceea ce privește imigrația. Documentele arată că autoritățile vor introduce camere cu recunoaștere facială live în huburile de transport și la evenimente publice pentru a identifica imigranții fără acte, persoanele cu vize depășite și infractorii. The post Marea Britanie introduce recunoașterea facială în gări și la evenimente publice. Pe cine vizează appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗