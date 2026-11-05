 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Marea Britanie introduce recunoașterea facială în gări și la evenimente publice. Pe cine vizează

s Scris de stefan lupu
Marea Britanie introduce recunoașterea facială în gări și la evenimente publice. Pe cine vizează
Aosom
Ministerul de Interne din Marea Britanie pregătește cea mai amplă operațiune de control din istoria țării în ceea ce privește imigrația. Documentele arată că autoritățile vor introduce camere cu recunoaștere facială live în huburile de transport și la evenimente publice pentru a identifica imigranții fără acte, persoanele cu vize depășite și infractorii. The post Marea Britanie introduce recunoașterea facială în gări și la evenimente publice. Pe cine vizează appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech