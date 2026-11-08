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Marea Britanie se pregătește pentru „Black Sky”. BBC ar putea transmite știri chiar și fără internet

m Scris de maria miron
Marea Britanie se pregătește pentru „Black Sky”. BBC ar putea transmite știri chiar și fără internet
Aosom
Marea Britanie își pregătește populația pentru o eventuală pană de curent de proporții, care ar putea paraliza comunicațiile și serviciile esențiale. BBC are un plan special prin care ar putea continua să transmită știri chiar și fără internet sau televiziune.

Sursa: Mediafax Ro

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