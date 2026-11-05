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Marte ar putea avea încă vulcani activi. Descoperirea care schimbă tot ce știam despre Planeta Roșie și posibilitatea existenței vieții

o Scris de ozana mazilu
Marte ar putea avea încă vulcani activi. Descoperirea care schimbă tot ce știam despre Planeta Roșie și posibilitatea existenței vieții
Aosom
Marte este considerată de multă vreme o planetă rece, aridă și aproape complet inactivă din punct de vedere geologic

Sursa: Playtech

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