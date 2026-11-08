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Marte nu este o planetă moartă, arată un nou studiu. Ce au descoperit cercetătorii și ce legătură are cu apariția vieții

m Scris de maria isopescu
Marte nu este o planetă moartă, arată un nou studiu. Ce au descoperit cercetătorii și ce legătură are cu apariția vieții
Aosom
Marte ar putea fi încă activă din punct de vedere vulcanic, potrivit unui nou studiu care a identificat indicii ale unor procese geologice în desfășurare în adâncurile Planetei Roșii. Descoperirea, bazată pe măsurători ale atmosferei marțiene și observații geologice, sugerează că sub suprafața planetei ar putea exista condiții favorabile apariției și menținerii vieții.

Sursa: Digi24

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