Mașina Concurentă Volkswagen pentru DACIA Spring 2 Devine Oficială după Înregistrarea în Europa iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Volkswagen face un pas important spre lansarea unei noi mașini electrice accesibile, care ar putea deveni un concurent direct pentru viitoarea DACIA Spring 2 pe piața europeană. Constructorul german a depus la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală o cerere de înregistrare a denumirii ID.Up, indicând că pregătește revenirea unui nume cunoscut într-o formă complet […] The post Mașina Concurentă Volkswagen pentru DACIA Spring 2 Devine Oficială după Înregistrarea în Europa first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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