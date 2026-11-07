Mașini dezmembrate. Rezervoare, scaune și tapițerii aruncate pe terenuri virane din Caraș-Severin: Parchetul General pune sub acuzare o firmă

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au pus sub acuzare o firmă și două persoane pentru deșeuri periculoase și nepericuloase aruncate pe terenuri virane din comuna Constantin Daicoviciu, județul Caraș-Severin. Administratorul firmei a fost plasat sub control judiciar.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗