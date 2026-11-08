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Mașinile Volkswagen se Schimbă în Sfărșit și în Europa, Decizia pe care Milioane de Europeni o Așteptau

r Scris de redactia idevice.ro
Mașinile Volkswagen se Schimbă în Sfărșit și în Europa, Decizia pe care Milioane de Europeni o Așteptau
Aosom
Mașinile Volkswagen se Schimbă în Sfărșit și în Europa, Decizia pe care Milioane de Europeni o Așteptau iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Redactia iDevice.ro Volkswagen analizează o schimbare majoră în dezvoltarea viitoarelor automobile comercializate în Europa, luând în considerare utilizarea unei arhitecturi electronice create în China pentru până la 75% dintre modelele sale principale. Grupul german ar putea introduce tehnologia dezvoltată împreună cu producătorul chinez Xpeng pe automobilele mărcilor Volkswagen, Cupra și Skoda, într-o încercare de a reduce costurile […] The post Mașinile Volkswagen se Schimbă în Sfărșit și în Europa, Decizia pe care Milioane de Europeni o Așteptau first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

Sursa: Idevice

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