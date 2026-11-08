Medicamente împotriva cancerului, produse în spațiu. Cum ar putea microgravitația să schimbe tratamentele oncologice

Companiile farmaceutice explorează posibilitatea de a produce medicamente împotriva cancerului în spațiu, unde condițiile de microgravitație ar putea permite obținerea unor tratamente mai ușor de administrat. La aproximativ 480 de kilometri deasupra Pământului, o capsulă spațială găzduiește deja un experiment în care sunt cultivate cristale ale unui potențial medicament oncologic. Cercetătorii speră că această tehnologie ar putea transforma modul în care sunt dezvoltate și fabricate medicamentele, dar costurile ridicate și necesitatea obținerii unor rezultate constante rămân obstacole importante.

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