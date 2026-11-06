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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Medicamentele împotriva cancerului ar putea fi fabricate în spațiu, iar testele au început deja

a Scris de andrei simion
Medicamentele împotriva cancerului ar putea fi fabricate în spațiu, iar testele au început deja
Aosom
Un compus cu potențial anticancer este testat într-un laborator automat aflat pe orbita Pământului. Compania americană Varda Space Industries încearcă să obțină cristale dificil de produs la sol, care ar putea ajuta la transformarea substanței într-un medicament pe care organismul să îl absoarbă mai ușor. Într-un proiect separat, compania britanică BioOrbit studiază posibilitatea ca unele […]

Sursa: Playtech

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