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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Mercedes dezvoltă un parbriz pe care șoferul și pasagerul pot vedea imagini diferite Mercedes-Benz Media

a Scris de andrei simion
Mercedes dezvoltă un parbriz pe care șoferul și pasagerul pot vedea imagini diferite Mercedes-Benz Media
Aosom
Mercedes dezvoltă un parbriz inovator care oferă imagini diferite pentru șofer și pasager, îmbunătățind experiența de călătorie.

Sursa: Playtech

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