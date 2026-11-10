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Meta extinde la nivel global verificarea vârstei cu ajutorul AI pe Instagram, pe fondul proceselor privind protecţia adolescenţilor

r Scris de redactor, roxana popa
Meta extinde la nivel global verificarea vârstei cu ajutorul AI pe Instagram, pe fondul proceselor privind protecţia adolescenţilor
Aosom
Meta Platforms va extinde la nivel global tehnologia de estimare a vârstei bazată pe inteligenţă artificială, pentru a identifica adolescenţii care utilizează Instagram

Sursa: Stiri Pe Surse

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