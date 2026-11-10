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Meta extinde la nivel global verificarea vârstei prin IA pentru adolescenți, pe Instagram. Cum va funcționa Teen Accounts

a Scris de aura trif
Meta extinde la nivel global verificarea vârstei prin IA pentru adolescenți, pe Instagram. Cum va funcționa Teen Accounts
Aosom
Meta Platforms a anunţat luni că va extinde la nivel global tehnologia de estimare a vârstei bazată pe inteligenţă artificială, pentru a identifica adolescenţii care utilizează Instagram.

Sursa: Stirile Pro.tv

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