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Meta lansează Muse Ember, un model AI ieftin și eficient, capabil să analizeze documente, să scrie cod și să execute sarcini complexe

m Scris de mihai gabriel arsene
Meta lansează Muse Ember, un model AI ieftin și eficient, capabil să analizeze documente, să scrie cod și să execute sarcini complexe
Aosom
Meta a prezentat Muse Ember, un model multimodal cu fereastră de context de un milion de tokenuri, destinat agenților AI și disponibil la costuri reduse prin API-uri și platforme cloud.

Sursa: Mobilissimo

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