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MetaWealth își asigură al treilea proiect de stocare a energiei în baterii, în județul Dolj, și ajunge la 300 MWh

a Scris de adh
MetaWealth își asigură al treilea proiect de stocare a energiei în baterii, în județul Dolj, și ajunge la 300 MWh
Aosom
După Dumbrava (Neamț) și Sânpaul (Mureș), proiectul de 50 MW / 100 MWh din Dolj devine a treia locație din România a programului de stocare în baterii al MetaWealth. Toate cele trei proiecte urmează să intre în operare comercială în 2027.

Sursa: Adevarul

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