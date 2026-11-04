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Mihaela Suciu, directoarea DEER, a refuzat să divulge date pentru un proiect fotovoltaic. „Ați venit din Constanța să îmi cereți o ilegalitate?”

v Scris de valentina prelipcean(
Mihaela Suciu, directoarea DEER, a refuzat să divulge date pentru un proiect fotovoltaic. „Ați venit din Constanța să îmi cereți o ilegalitate?”
Aosom
Mihaela Rodica Suciu, directoarea generală a Distribuție Energie Electrică România (DEER), a refuzat să îi furnizeze fostului consilier județean PSD Dumitru Daniel Learciu informații despre zonele în care ar putea racorda un proiect fotovoltaic la rețeaua electrică.

Sursa: Monitorul Cluj

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