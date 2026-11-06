Mihnea Rădulescu, CEO al CloudXEdge, vine la ZF Digital Summit ‘26: cum schimbă AI industriile strategice şi cât de pregătită este infrastructura digitală a României pentru noul context geopolitic

Mihnea Rădulescu, CEO al CloudXEdge, va participa luni, 9 noiembrie, la ZF Digital Summit ‘26, cea de-a XVI-a ediţie a conferinţei anuale dedicate de Ziarul Financiar economiei digitale, unde va aborda teme precum felul în care inteligenţa artificială schimbă lumea în care trăim, cu implicaţiile majore pentru industriile strategice, şi infrastructura digitală în contextul geopolitic actual. Discuţia va atinge şi o altă temă tot mai prezentă pe agenda companiilor şi a instituţiilor publice: cât de importante devin rezilienţa şi securitatea cibernetică în lumea de astăzi.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗