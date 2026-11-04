86% dintre români păstrează acasă telefoane mobile vechi, iar 31% dintre aceștia au patru sau mai multe, potrivit Barometrului Environ 2026, realizat de Ipsos. La ele se adaugă tabletele folosite rar, încărcătoarele în plus și gadgeturile uitate prin sertare. Minimalismul digital oferă o alternativă practică: să păstrezi dispozitivele care îți sunt cu adevărat utile, să […] Articolul Minimalism digital: cum reduci numărul de dispozitive fără a pierde din funcționalitate apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila Citește mai departe la sursa originală ↗